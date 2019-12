Gjin straf foar fernielen ruten yn Oerterp

It spile allegear trije jier lyn. De man wie sa dwers troch alles hinne dat er syn buorlju mei de dea bedrige en auto's en ruten fernielde. By ien fan de buorlju gie er yn 'e hûs en rjochte er foar mear as tritichtûzen euro skea oan.

Flinke skeafergoeding easke

In âlder pear dat sa skrokken wie fan de man, hie mear as 23.000 euro skeafergoeding easke. Mar omdat de man net ferfolge wurde kin, omdat er net tarekkenber is, kin de rjochtbank dy eask om skeafergoeding net tawize.