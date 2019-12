Wetterskip sil baggerje yn Holwerter en Raarder Feart

It wetterskip sil yn desimber de Holwerter Feart en de Raarder Feart oer in lingte fan mear as tsien kilometer baggerje. It stik tusken Holwert en de Dokkumer Ie wurdt djipper. Dat moat soargje foar in bettere oan- en ôffier fan wetter en in bettere wetterkwaliteit.