Bobslider Veenker wurdt achtste by earste wedstriid

Der siet kwa tiid hast gjin ferskil yn beide runs. De earste run duorre 55,78 sekonde, de twadde 55,77. By de twadde run wie de start in stik sterker, mar by de earste run just it lêste diel.

Freed stiet der noch in wedstriid foar de twamansbob op it programma. Letter yn it wykein komt de fjouwermansbob yn aksje.

Te djoer

Foar Veenker en De Bruin wie it de earste wedstriid fan it seizoen. Der hat al in wedstriid yn Amearika west, mar dy hiene se sjitte litten, omdat it te djoer wie.