Syb van der Ploeg fiert jubileum De Kast ek mei 'Slimme Schemer'

It nûmer, in parody op 'Stan' fan Eminem en Dido, waard yn 2001 útbrocht en soarge al gau foar problemen: it management fan De Kast spande in rjochtssaak oan. "Hy sei, wy tochten dat fine se hartstikke leuk. En dat it dan resultearre yn in rjochtssaak, dat hiene se net ferwachte," sei Syb van der Ploeg. Undertusken is de striidbile bedobbe en is De Kast al mei de twa oan it repetearjen. "Wy hawwe der enoarm oer lake oer hoe't it doe gien is."

"Sawiesa is it in fersoeningskonsert", fertelt de sjonger. "Eltsenien dy't yn it ferline wat mei ús te meitsjen hân hat komt del. It wurdt in prachtige sjo."

Alvestêdetocht

Syb van der Ploeg is ien fan de BN'ers dy't oar jier meiswimme sil by de Swimalvestêdetocht. "Ferline jier, doe't hy krekt de swimtocht foltôge hie, hat hy my belle: dit en dit is myn plan en hoe stiesto dêr tsjinoer en hoe soene se dêr op reagearje yn Fryslân?"

Van der Ploeg wie fuort posityf en hat tasein it stik nei Dokkum te swimmen. "Ik haw 'm riden, fytst, skeelert en stept, mar noch net swommen."