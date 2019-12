Fryske natuer hat te lijen fan stikstof: "Het gaat over het geheel minder"

"Het gaat over het geheel minder met de natuur," fertelt boskwachter Henk Jan van der Veen fan Steatsboskbehear. "Dat kun je hier wel goed zien. We moeten de natte graslanden kunstmatig nathouden."

Blaugerzen

Fryske natuergebieden geane der op efterút. Sa ek de Blaugerzen by Eagmaryp, in gebiet mei wiete gêrslannen. "We moeten hier ons best doen om het grondwater hoog te houden," fertelt Van der Veen. "Het ligt hier gewoon onder water, dat is nodig om het land voldoende vochtig te houden. De mineralen in het water hebben een gunstig effect op planten. Zodra je dat ontwatert of als het verdroogt krijg je ook een verminderde kwaliteit van je natuur: planten verdwijnen, de orchideeën die hier vroeger groeiden zie je ook minder."

De Blaugerzen binne in histoarysk oerbliuwsel, neffens Van der Veen. "Wat we hier nog hebben is een soort relict, de Blaugerzen strekten zich uit over tienduizend hectare, hele speciale graslanden met orchideeën, de ratelaar en dotterbloem. Wat we hier hebben is een overblijfsel van wat vroeger heel veel te zien was."

'In gesprek met elkaar'

"De oplossing is goed in gesprek met elkaar gaan hoe je dit op wil lossen," seit Van der Veen. "We willen droge voeten, we willen wonen, we willen vliegen. Dat heeft allemaal een prijs. Die prijs betaalt de natuur deels mee. Alles wat intensiever gebeurt aan leven heeft zijn gevolgen voor de natuur."