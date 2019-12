24 skiep deabiten: is der in wolf aktyf yn Slappeterp?

De bisten binne yn de nachten fan sneon op snein en fan moandei op tiisdei oanfallen. Yn de earste nacht soe it gean om santjin skiep. Ek binne der noch in stik of njoggen ferwûne.

By de skiep binne DNA-meunsters ôfnommen om te sjen oft it werklik om in wolf giet. De útslach wurdt oer trije wiken bekend. Dêrneist binne der nachtkamera's ophong om te sjen om watfoar bist it giet.

Wolf yn Wolvegea?

Op 21 novimber fan dit jier binne der yn Wolvegea ek seis skiep deabiten, meldt BIJ12. Dizze ynstânsje hâldt de skea troch wolven by. Ek by de skiep yn Wolvegea binne DNA-meunsters ôfnommen en is dêr is de útslach ek noch net fan bekend.