Jacobs werom by SC Cambuur foar duel mei hikkesluter FC Dordrecht

Gjin ûnderskatting

It duel fan freed is ien tusken de nûmer ien en de nûmer lêst fan de earste difyzje. Dordrecht helle út santjin wedstriden mar acht punten. Je soene sizze dat der sprake wêze kin fan ûnderskatting, mar dat is neffens De Jong net it gefal: "Ik ha noch gjin spats ûnderskatting preaun. We ha it der oer hân dat we no seis moannen dwaande binne en yn ien kear alles fuortgoaie kinne. Mar ik ha dizze wike neat kwa gekke dingen fernaam."

Nei de wedstriid tsjin FC Dordrecht wachtet alwer de lêste wike fan it fuotbalseizoen. Dêryn spilet Cambuur trije toppers: thús tsjin Jong Ajax, foar de beker tsjin Feyenoord en út tsjin Excelsior. Mar dêr sjogge se by Cambuur noch net nei, seit De Jong: "Nee. freed is de earstfolgjende en dat is de alderbelangrykste wedstriid dy't der is. De konkurrinten spylje allegear út, dus kinst wer hiele goede saken dwaan. Mar Dordrecht is in ploech dy't minder punten hat, mar der wol faak ticht by sit. Dus fan ûnderskatting is op gjin inkele wize sprake."

Ljisk fan Jacobs

De skrik sloech twa wiken lyn ta doe't Jacobs ôfheakje moast mei in ljiskblessuere. Yn de regel binne dat blessueres wêrmei't je in skoft oan de kant steane, mar dat is foar de Cambuur-middenfjilder dus net it gefal. "Het gaat stukken beter. De afgelopen week heb ik helemaal meegetraind en er geen hinder meer van gehad, dus het gaat goed."