Noed oer mooglike beursgong Arriva: reizger mei der gjin lêst fan ha

"Wat vooropstaat is dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft", seit fraksjefoarsitter Matthijs de Vries. "Het is van belang dat de reiziger geen last heeft van de ontwikkelingen binnen het bedrijf."

Deutsche Bahn, it memmebedriuw fan Arriva, wol it bedriuw nei de beurs bringe. De ChristenUnie wol witte wat de risiko's dêrfan binne. Deutsche Bahn wol fan Arriva ôf, omdat sy jild nedich hawwe foar ynvestearringen. Dat soarget foar noed by de ChristenUnie. "Ergens vanaf willen, is nooit goed", seit De Vries. "Bovendien krijgt een bedrijf dat naar de beurs gaat te maken met invloeden van andere investeerders. Iedereen kan aandelen kopen. Blijven de afspraken met de provincie dan nog wel goed geborgd?"