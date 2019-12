Feroaringen by it keatsbûn: 5 keatsregio's ynstee fan 12 federaasjes

"Wy hawwe no allinne it oanbod foar in topkeatser, mar wy wolle ûnder de twadde klasse by de senioaren ek in tredde, fjirde en fiifde klasse oanbiede. Dat is sis mar de âlde A- en B-klasse yn in federaasje, en dat wurdt no ûnderbrocht mei al dy federaasjes yn fiif regio's by de KNKB", leit Marco Hoekstra fan de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond út.

"Wy fine dat wy oanbod hawwe moatte foar eltse keatser. Net allinne de topsporter, mar ek de rekreative keatser dy't sa no en dan in wedstriid keatse wol. En alle nivo's oanbiede, dat is in oanwinst foar de keatssport."

Festivalbenadering

Om dat foar inoar te krijen, moat der wat feroarje. "De keatssport is tradisjoneel organisearre, wy sille dochs ris neitinke moatte oer nije konsepten. Ik tink oan Bitgum dy't in festivalbenadering loslitten hat op de Van Aismadagen. Dat is in prachtich foarbyld: it luts mear en der kaam mear publyk. Mar dat freget wat ûndernimmerskip fan de feriening", tinkt Hoekstra.

Keatsakademy

By de Keatsakademy moat ek it ien en oar oanpast wurde. "Wy seagen dat de dielname by de jongerein ôfnaam. Mar dêr begjint it, dat moat in prioriteit by de Keatsakademy wêze. Wy binne dwaande om klusters fan ferieningen te foarmjen, dêrmei bringe wy alle bern byinoar en sette wy in trainingsskema op om de bern yn de kunde te bringen mei it keatsen."

Ek oare keatsdissiplinen moatte de romte krije troch te groeien neffens Hoekstra. It wallball liket bygelyks tige populêr te wurden en dat mat omearme wurde. Ek mat der finansjeel mear jild by gemeenten, provinsje en Europa helle wurde om de sport trochgroeie te litten.