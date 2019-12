Boeren planne in nije protestaksje: winkels ûnberikber mei de krystdagen?

Yn in brief wiist Mark van den Oever fan de aksjegroep op in berjocht fan ien fan de leden fan de aksjegroep oer de Hongerwinter yn de Twadde Wrâldoarloch. De boer soe doe de 'meest gewaardeerde burger' wêze, sa is der skreaun. "Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar." En fierder: "Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden."

"Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument"

Dat brocht de aksjegroep op it idee foar in nij protest. "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang." Dêrom soe in aksje mei de itensfoarsjenning wolris goed weze om it ûnthâld op te frissen. Yn besletten groepen wurdt der al sprutsen mei minsken dy't meidwaan wolle mei de nije aksje.