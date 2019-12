"Hier is ruimte om te falen om het de volgende keer beter te doen"

De 24-jierrige Celine Wierda út Ljouwert fynt dat se in gat yn 'e merk fûn hat mei keunstnersplatfoarm Self Collective. Sy hat dit platfoarm hast twa jier lyn oprjochte. Jonge kreativelingen kinne wat se makke hawwe hjir presintearje. Fan teater, dûns, muzyk en byldzjende keunst of in mingeling hjir fan. Yn it westen fan it lân stikt it fan soksoarte fan inisjativen, mar hjir net. En dat is krekt de reden dat se der foar kiest om yn Fryslân te bliuwen.