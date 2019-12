Elske DeWall traint troch mei brutsen ribbe: "Wy hearden 'krak, mar ik fielde it net"

De Wall kin der wol om laitsje. "Ik hie meidien oan dit programma, want ik woe wat dwaan dat ik noch noait earder dien ha. En ik ha noch noait earder wat brutsen, dus dat is yn elk gefal slagge."

Twa dagen foar de liveshow is se net fan doel om op te jaan, al hat se dêr woansdei wol even oan tocht nei wer in akkefytsje. "Ik wie hjoed oan it trainen en doe makke ik ien of oare ûnnoazele beweging en ik klapte keihurd op myn knibbel. No, doe tocht ik ien sekonde: no bin ik der hielendal klear mei, fuck dy shit, ik hâld der mei op!"

De sjongeres giet troch oant dat se har fan it iis skoppe, seit se. "It is gewoan hiel leuk, in hartstikke leuke groep en in hiel leuk aventoer om yn te sitten."