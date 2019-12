Marijke Roskam houdt op bij Statenfractie PvdA

Roskam was lijsttrekker voor de PvdA in Friesland tijdens de afgelopen verkiezingen. In een persbericht liet ze weten dat haar andere werk, en het feit dat ze in juli voor de tweede keer moeder werd, niet meer te combineren viel met het Statenlidmaatschap. "Het was een zeer zwaar besluit", zo liet ze weten.

Volgens Roskam is de combinatie van haar werk als dagvoorzitter en haar werk als Statenlid te zwaar. Door haar werkzaamheden ziet ze haar kinderen soms drie dagen achtereen niet. "Dat is met zulke jonge kindjes te zwaar, ik kan dat niet meer."

Roskam wil wel actief blijven

Roskam wil actief blijven in de politiek. "Ik voel me nog altijd verantwoordelijk voor de toekomst van de PvdA en ik zal de fractie blijven ondersteunen. Dat betekent dat ik meedenk en meewerk op een aantal dossiers en de fractieleden altijd een beroep op me kunnen doen."

Fractievoorzitter Hetty Janssen spreekt van een 'dapper besluit' van Roskam. "Soms lopen dingen anders dan verwacht en dan is het juist knap dat je durft te zeggen: zo lukt het niet meer. We gaan het enthousiasme en de scherpe blik van Marijke nu op een andere manier inzetten. Zo blijft ze van waarde voor onze fractie."