Marijke Roskam hâldt op by steatefraksje PvdA

Roskam wie by de ferkiezingen listlûker foar de PvdA yn Fryslân. Se seit yn in parseberjocht dat har oare wurk, en it feit dat se yn july foar de twadde kear mem wurden is, net mear te kombinearjen is mei it steatelidmaatskip. "Het was een zeer zwaar besluit", sa seit se.

Neffens Roskam is de kombinaasje tusken har wurk as deifoarsitter en har wurk as steatelid te swier. Sa sjocht se har bern somtiden trije dagen efterinoar net. "Dat is met zulke jonge kindjes te zwaar, ik kan dat niet meer."

Roskam wol wol aktyf bliuwe

Roskam wol aktyf bliuwe yn de polityk. "Ik voel me nog altijd verantwoordelijk voor de toekomst van de PvdA en ik zal de fractie blijven ondersteunen. Dat betekent dat ik meedenk en meewerk op een aantal dossiers en de fractieleden altijd een beroep op me kunnen doen."