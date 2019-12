Swimalvestêdetocht 2020: BN'ers swimme, Maarten van der Weijden coacht

Ofrûne simmer helle Van der Weijden mei syn swimalvestêdetocht goed 6,1 miljoen euro op foar itselde goede doel. Yn 2018 moast hy opjaan by Burdaard, hy helle doe 5 miljoen euro op.

Swimme mei BN'ers

Maarten van der Weijden sil as coach funksjonearje foar de dielnimmers. Ek sil hy it startskot jaan. Hy slút net út dat it sa no en dan nedich is, om ek sels in stikje yn it wetter mei te swimmen. BN'ers dy't meidogge binne ûnder oaren Claudia de Breij, René en Natasja Froger, Syb van der Ploeg en Kay van der Kooi (de man fan de dit jier ferstoarne reedrydster Paulien van Deutekom).

Van der Weijden hopet dat de tocht in like grut feest wurdt as ferline jier. Ek rekkenet hy derop dat Fryslân like entûsjast reagearje sil.

Sjoch hjir nei de kompilaasje fan de swimalvestêdetocht fan ôfrûne simmer: