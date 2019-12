FIDEO: Wâldpiken vs Klaaikluten yn IepenUP Live

Wa wit it measte fan Fryslân? Is dat team Wâldpyk ûnder lieding fan Emiel Hûnekop of giet team Klaaiklút fan AJ Soepboer dermei de priis fan troch? Dat komme wy te witten yn dizze 'keihurde' kwis wêrby't ek it publyk in rol spilet.