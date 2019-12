Dykgraaf Van Erkelens is lilk en bot fernuvere oer bedriigjende mails

Dy tariven gean takomend jier foar elkenien mei 13 persint omheech en foar de boeren mei 15 persint. En dat lêste hat foar in soad rebûlje soarge. Hûnderten boeren kamen moandei nei de gearkomste fan it wetterskip oer de ferheging. En nei dy gearkomste kamen de bedrigingen oan it adres fan de wetterskipsleden.

"Het is direct na de vergadering maandagavond begonnen. De teksten zijn bedenkelijk. Het is heel vervelend en sommige teksten zijn echt bedreigend zo van pas maar op, want er gebeurt dat of dat. We hebben ze allemaal verzameld en doorgespeeld naar de politie. Die houdt het in de gaten. De mails hebben een afzender, ik ken ze niet", seit dykgraaf Van Erkelens.