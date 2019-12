Miljeufederaasje: "Rjochter moat oanlis grut sinnepark by Easterwâlde stillizze"

De Fryske Miljeufederaasje fynt dat it lânskip te bot oantaast wurdt troch de oanlis fan it sinnepark. Boppedat soarget de oanlis foar ekstra stikstof yn it Drents-Friese Wold en it Fochtelerfean.

De Miljeufederaasje hat beswier makke by de gemeente tsjin de omjouwingsfergunning. Dat beswier is noch net behannele, mar it wurk oan it sinnepark is al begûn. De Miljeufederaasje fynt dat nearne op lykjen en wol no dat de rjochter yngrypt.