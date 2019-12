Tsjerke Hollum hat syn krús en wynwizer werom

De tsjerke fan Hollum op It Amelân wurdt al in skoft opknapt, mar it dak is wer ticht en it krús mei de wynwizer stiet wer op de toer. It sealtek hat no twa lûkjes ynstee fan ien, dat is dien om't it sa makliker is om de flaggemêst te pleatsen. Earder bleau de flagge noch wolris yn it krús op it dak hingjen troch de wyn.