'Bedriigjende' mails foar leden fan Wetterskip Fryslân

De leden fan it algemien bestjoer fan it Wetterskip Fryslân hawwe de ôfrûne dagen 'bedriigjende mails' binnen krigen. Oanlieding foar de mails is de oankundige ferheging fan it taryf foar boeren. It foarstel fan it Wetterskip is om it taryf mei 15 persint te ferheegjen en de boeren binne dêr lilk oer.