Oerheden lûke stekker út Pilot Omjouwingswet gemeente Waadhoeke

Dy nije omjouwingswet wurdt yn 2021 yn Nederlân ynfierd mei as doelen: koartere trochrintiden foar fergunningen en bestimmingsplannen, it mear belûken fan de befolking by romtlike plannen en ienfâldigere regeljouwing. De nije wet skriuwt inisjatyfnimmers fan in nijbouplan foar dat sy de direkte omjouwing al by de plannen belûke foardat it plan by de gemeente yntsjinne wurdt.

'Verwachtingen en doelen liepen uiteen'

Provinsje, gemeente en wetterskip komme no ta de konklúsje dat sy harren better rjochtsje kinne op it ynfieren fan de wet. De pilot is yn 2018 úteinset, mar neffens de gemeente die bliken dat 'verwachtingen van de deelnemende partijen over de werkwijze en de doelen uit elkaar liepen.'

Gjin enerzjy mear

De ynskatting fan de partijen is dat it finen fan in nije foarm tefolle tiid en enerzjy kostje sil. Der rinne noch inisjativen binnen de pilot, neffens de oerheden krije de inisjatyfnimmers dêrfan berjocht. Yn Waadhoeke gie it ûnder oare om in inisjatyf foar nijbou yn Tsjom.