Fryske iisklups fiere iuwfeest: "We moatte iis hawwe, de jeugd moat ride"

Ek yn Dokkum giet it goed mei de iisklup. "We binne de âldste iisferiening fan de wrâld, we besteane al 176 jier. Mar we moatte iis hawwe. We ha krekt in nij gebou krigen foa koek en zopie", seit ien fan de Dokkumer feriening. De klup hat genôch leden, ek al leit der gjin iis.

De oprjochter fan de 'Bond van IJsclubs', Evert Rinsma, wie der sabeare by en spruts de oanwêzigen ta. "De KNSB moest niets hebben van het kortebaanschaatsen. Men noemde het verouderde kermispretjes. Friesland kwam in verzet, want Friesland hield van kortebaanschaatsen."