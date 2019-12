Plysje Noard-Nederlân dwaande mei grutste ûndersyk nei bankoplichting oait

De plysje yn Noard-Nederlân is dwaande mei it grutste ûndersyk nei bankoplichting oait. In man hat oanjefte dien dat yn ien dei in miljoen euro fan syn bankrekken stellen is. It jild is stellen troch saneamde 'jildezels,' ek wol money mules neamd. Dat binne minsken dy't harren bankpas en rekken brûke litte troch kriminelen. Dat komt hieltyd faker foar neffens de plysje.