Jildautomaten dy't slute, wat betsjut dat foar de omwenners?

De automaat oan de Bleeklaan is no in dei ticht, mar Hans Groenia, dy't in saak hat yn itselde pân, hat al tal fan minsken oer de flier hân. "Iedereen vraagt wat er met de pinautomaat gebeurd is", fersuchtet Groenia. Hy hat al mear as tsien minsken by him binnen hân.

De klanten fan ABN binne neffens him net goed ynformearre oer de maatregel. Sels stiet er ek net hielendal efter de sluting, om't hy in gruthannel hat, dêr't minsken net pinne kinne. De ABN siet foar him dus maklik. "Wij zitten al tien jaar in dit pand en we hebben nog nooit een plofkraak gehad. Ik vind de regel dan ook wat overtrokken."