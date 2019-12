Trije fertochten oanhâlden yn grut plysjeûndersyk nei himptylt

De oanhâldingen folgje nei ynfallen yn juny fan dit jier. By dy ynfallen waarden ûnder oare pannen yn Ljouwert, de haven fan Terherne en in loads yn de Harkema trochsocht. Nei berekkeningen docht bliken dat de fertochten mei de kwekerij yn alle gefallen 700.000 euro fertsjinne ha.

De wenningen fan de fertochten en in hoarekapân oan de Noardkade yn Drachten binne troch de plysje trochsocht op oanfoljend bewiis. Dêr is in kilo drûge himp fûn en apparatuer foar bedriuwsmjittige himptylt. De plysje is noch hieltyd dwaande mei it ûndersyk en meardere oanhâldingen wurde net útsletten.