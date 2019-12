Miks fan oplossingen biedt bêste kânsen tsjin boaiemdelgong feangreidegebiet

De provinsje is fierder dwaande mei in grûnbank foar it feangreidegebiet. Dy moat boeren dy't oergean op in ekstinsivere wize fan wurkjen oan ekstra grûn foar harren bedriuw helpe. Deputearre Steaten en it wetterskipsbestjoer wolle yn it foarste plak de feangreidegebieten Hegewarren en Aldeboarn De Deelen yntinsivearje, omdat dêr de bêste kânsen lizze soenen om CO2-útstjit te ferminderjen en oare problemen oan te pakken.

Ek op ferskate oare plakken yn Fryslân rinne al eksperiminten. Wichtich doel fan de mienskiplike oanpak fan provinsje en wetterskip is om ek de boeren yn it gebiet perspektyf te jaan op in goed fertsjinmodel mei in heger wetterpeil.