UPDATE: Twa ferwûnen by ûngelok mei meardere auto's op A7 by Drachten

By in ûngelok op de A7 by Drachten binne tiisdeitemiddei twa persoanen ferwûne rekke en oerbrocht nei it sikehûs. De rykswei tusken It Hearrenfean en Grins hat fanwegen it ûngelok fan kertier oer fiven ôf oant sân oere ôfsletten west by Drachten. By it ûngelok wiene meardere auto's belutsen.