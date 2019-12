Skriuwster Janny van der Molen wol bern yn Fenezuela helpe

Sa wie Van der Molen te gast op in Joadske skoalle om oer Anne Frank te praten. Dêr wiene foarhinne fiiftûzen learlingen en no noch mar sânhûndert. De stimming yn it lân is bytiden antisemitysk en de minsken dy't fuort kinne, gean fuort. "Doe't ik frege oft ik nei it húske koe, die bliken dat se al in pear dagen gjin wetter hiene. Kinst it dy foarstelle op in skoalle fan sânhûndert bern?"

Janny neamt noch in foarbyld: "In flat fan 20 heech dêr't gjin stroom is. En it giet ek faak mis mei jild. Sa haw ik fuort west te iten foar in miljoen. Dus de basisdingen wurkje net mear. "

Goed miel iten

Van der Molen wie yn Fenezuela tegearre mei skriuwer Kader Abdolah. De Fenezuelanen wurdearren it bot dat se de muoite naam hiene nei it lân te kommen. Janny van der Molen wol de bern helpe troch in sintrale keuken te stypjen dêr't de bern ien kear deis fergees in goed miel iten krije kinne. Om oan jild te kommen wol se op de skoallen yn Nederlân dêr't sy komt om te sprekken, de minsken derta te bewegen dat se jild jouwe. As sels minsken sels ek aksje ûndernimme wolle foar de bern yn Fenezuela, kinne se op Facebook kontakt sykje mei Janny van der Molen.