Provinsje stekt miljoen yn bestriding wetterkrassula op Skylge

It ôfrûne jier is al hurd wurke oan it fuortheljen fan de wetterkrassula út de dúnfalleien Grote Plak en Klein Meisterplak by Midslân-oan-See. Mar omdat de plant noch wol foarkomt yn oare dúnfalleien wol de provinsje no trochpakke, want oars bestiet de kâns dat de eardere ynspanning om 'e nocht west hat.