Twadde Keamer wol dochs bettere berikberheid Thialf fia spoar

Neffens de NS is it mei de hjoeddeistige tsjinstregeling net mooglik om treinen dêr hohâlde te litten. PvdA-Keamerlid Moorlag wie it dêr net mei iens en tsjinne in moasje yn. Hy wol dat it regear mei de NS yn oerlis giet om de berikberheid fan it iisstadion te ferbetterjen. In grutte mearderheid fan de Twadde Keamer hat syn moasje tiisdei oannommen.

By it oerlis soene ek de gemeente Hearrenfean en Provinsje Fryslân oanskowe moatte. Moorlag wol dat Thialf yn alle gefallen by grutte reedrydeveneminten oer it spoar berikber is.