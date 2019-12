LTO: "Dizze ferheging komt op hiel ûngaadlik momint"

Neffens Tineke de Vries fan boere-organisaasje LTO komt dat foarstel fan Wetterskip Fryslân op in bûtengewoan ûngelokkich momint. Puer saaklik en technysk sjoen is der wat foar te sizzen om it sa oan te pakken, seit se. Mar ast nei de omstannichheden sjochst dêr't de lânbou no yn sit, mei alle stikstofperikelen en it fosfaatgedoch, dan is dit it meast ûngelokkige momint om mei sa'n ferheging oan te kommen, sa seit Tineke de Vries.