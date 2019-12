HEA! De leafde foar Herman Brood

"It begûn mei in ferske op de radio begjin jierren 80. Doe wie ik ferkocht." Jan Arjen Monsma fan Sint-Anne is grut fan fan Herman Brood. Syn lytse keamer stiet fol mei fan alles: platen, pick-ups om de muzyk te draaien, mar ek bekers, in Herman Brood dekbêd, bôletrompen en in stik as sân as acht plakboeken. Hy draait syn muzyk hast alle dagen en wurdt dêr bliid fan. Ek al is Brood al achttjin jier dea, de leafde foar syn muzyk bliuwt.