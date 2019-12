Ferstekkeling op boat: kat fart mei nei Skylge en werom nei Harns

Yn Harns waard de diere-ambulâne belle. Dy hat de kat meinaam. De kat hat in chip, mar op it telefoannûmer dêrop wie gjinien berikber.

Meiriden nei Fryslân?

Richard Bijman fan de Diere-ambulânse Waadhoeke wist wol rie. By in bistedokter yn Doetinchem kamen se derachter dat de kat fan in famylje yn Zeddam is. Mooglik is it bist yllegaal mei in auto meiriden nei Fryslân, of al of net bedoeld mei de famylje sels. "Zeddam is 150 kilometer van Harlingen. Dat is een hele tippel," seit matroas Joris Dam fan Doeksen.

Bijman hat kollega-diere-ambulânses frege by de eigeners del te riden. Salang't it kontakt noch net lein is, bliuwt de kat yn it asyl yn Ljouwert.