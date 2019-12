Mei de Wâldpykmobyl op spikerbannen nei de Noardkaap foar goed doel

Wâldpykmobyl mei spikerbannen

"In kollega hat alris earder neidien en it hat ek alris op telefyzje west. Troch de snie ride yn it tsjuster, de sinne opkommen sjen en dan al dy rendieren. It liket ús geweldich om mei te dwaan. It is in soart jongesdream", fertelt Rypke Procee. Mei de Wâldpykmobyl, in Toyota Landcruiser, ride se nei de Noardkaap.

Autorally-ûnderfining is net perfoast needsaaklik foar de tocht. Procee: "Der wie wol in gearkomste mei minsken dy't de tocht wolris riden hawwe. Dan hearst handige tips, lykas spikerbannen, hiel goed ljocht, kuolfloeistof oant -40 en faseline op de rubbers tsjin befriezing."

Hoe sjocht de tocht derút?

De rûte witte se noch net. Se krije hieltyd sms'kes mei in diel fan de rûte. Dy giet kriskras troch Skandinavië oer Laplân nei de Noardkaap.

Der binne twa goede doelen. Jaap Nicolai en Rypke Procee ride foar bernebuorkerij De Naturij yn Drachten. Procee: "De Naturij is in prachtich plak foar bern en minsken mei in beheining. Wy wolle derfoar soargje dat minsken dy't it net betelje kinne, dêr dochs hinne kinne."

Harm van der Veen en Koos Tamminga ride mei in oare auto foar de Stichting Jurgen. "Jurgen is jonge mei in mearfâldige beheining dy't kommunisearje leare moat. Dêr hat er terapy foar nedich en dêr is jild foar nedich", leit Procee út.

Op de site waldpiken.nl binne de manlju te folgjen op harren avontoer.