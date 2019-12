Ferd Crone mei as tsjûge ferskine by rjochtsaak wytoaljeprodusint Suver Nuver

De stichting fan Rinus Beintema makket medisinale wytoalje foar tûzenen minsken út it hiele lân. It Iepenbier Ministearje fynt lykwols dat dat yn striid is mei de opium- en genêsmiddelewet.

Beintema wol Crone graach oproppe as tsjûge, om't hy yn syn tiid as boargemaster posityf wie oer de stichting.