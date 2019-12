Fryske keunstgebittemakker makket kâns op titel 'Slechtste slogan'

Neffens de sjuery fan de ferkiezing heart de slogan fan De Vries by de minste tsien fan 2019. Dêr sitte bygelyks ek 'Verbieb jezelf!' fan De Bibliotheek en 'Je rijbewijs hale, doe je bij die kale' fan in rydskoalle by.

Publyk kin no stimme op de tsien. Op 9 desimber wurdt de winner bekend makke.

It is foar de achtste kear dat de minste slogan keazen wurdt. Ferline jier wûn 'We doen wel vrouwen maar knippen ze niet' fan Barbier Rogier út Laren.