Fries betellet yn trochsneed it minst foar syn autofersekering

In trochsneed jierpreemje foar in WA-autofersekering yn ús provinsjes kostet 502,17 euro, wylst de gemiddelde Nederlanner 603 euro de jier betellet. Ek by de oare twa dekkingsfoarmen binne grutte ferskillen. Foar in WA+-fersekering betelje wy hjir yn Fryslân 547 euro yn it jier, yn fergelyk mei 666 euro lanlik. Ek by in folsleine dekking is it ferskil goed 172 euro.

Súd-Hollân is it djoerst

Foar jongerein leit it fersekeringsbedrach heger, mar asnoch binne Friezen tsientallen of bytiden hûnderten euro yn it jier goedkeaper út. Yn Súd-Hollân betelje ynwenners it meast foar harren autofersekering: de jierpreemje foar allinne WA-dekking is dêr yn trochsneed 721 euro; mear as twahûndert euro heger as yn Fryslân.