Boeren rinne lilk fuort by kommisjegearkomste Wetterskip

Nynke Koopmans hat wol begryp foar de teloarstelling fan de boeren en de opskuor dy't ûntstie. "Dat de sfear omsloech, dêr kinne wy neat oan dwaan. Ik snap dat wol. De boeren komme hjir mei in hiel serieuze boadskip. De bestjoerders geane boppe sitten en komme net efkes nei ûnderen om de boeren oan te hearren. Ik snap dan wol dat je lilk wurde."

"Onvrede duidelijk gevoeld"

De boadskip fan de boeren is wol oerkaam, seit it Wetterskip. "We snappen de onvrede van de boeren. Ik heb het heel duidelijk gevoeld", sei Jan van Weperen van it deistich bestjoer fan it Wetterskip Fryslân. "Ik heb mij geen zorgen gemaakt dat het finaal uit de hand zou lopen, maar de boeren waren wel serieus."

Dochs wit Van Weperen net oft eltsenien him wol feilich fielde. "We gaan evalueren of er ook angst onder het personeel is geweest. Zolang mensen zich niet persoonlijk bedreigd hebben gevoeld is alles goed gegaan. Ik ben tevreden dat alles ordentelijk verlopen is", jout er oan.

Binne de boeren heard?

Van Weperen seit ek dat Wetterskip Fryslân sa goed as mooglik besocht hat de boeren it hoe en wêrom dúdlik te meitsjen. "Wij hebben geprobeerd ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van honderden boeren. Die zijn er gekomen."

"Ik haw net it gefoel dat de boeren heard wurde", tinkt Nynke Koopmans lykwols. "De bestjoerders dogge it sels. Sy hawwe dit feroarsake."

It beslút oer de begrutting en de ferheging fan de tariven sil op 17 desimber falle.

Nynke Koopmans oer de ûnfrede by de boeren: