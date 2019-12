Prominint Willem Verf: "GrienLinks Fryslân hat sletten partijkultuer"

Der is by GrienLinks yn Fryslân sprake fan in sletten partijkultuer. Dat seit âld-fraksjefoarsitter yn Provinsjale Steaten Willem Verf yn It Polytburo. Der is yn de partij ferlet fan in tsjinbeweging, sa fynt Verf. Hy is kritysk oer de gong fan saken yn syn eigen partij, lanlik mar ek yn ús provinsje. Sa is der neffens Verf tefolle sprake fan in top-down-wize fan wurkjen. Ek steurt er him oan de publyksshows om partijlieder Jesse Klaver hinne. Verf oer hoe't it oars moat: