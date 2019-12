Hûnderten boeren folgje gearkomste oer taryfsferheging by Wetterskip Fryslân

Taryfsferheging

Yn de gearkomste prate Wetterskip Fryslân oer taryfsferheging foar takom jier. De boeren kamen ûnder oare fan Hitsum, Skearnegoutum en Ryptsjerk om aksje te fieren tsjin de plannen. De trekkers soargen ûnder oare foar ferkearsoerlêst op de A32 tusken Akkrum en Grou. Krekt nei seisen kamen de earste boeren oan by it gebou fan Wetterskip Fryslân.

Net alle trekkers kinne by it gebou delset wurde, dêrom wie ek it parkearterrein efter it WTC Expo by de Alvestdehal oanwiisd om trekkers hinne te riden.