Bistewolwêzenorganisaasje: boargemaster moat optrede tsjin Kallemooi

Boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach mei gjin fergunning ferliene foar dieremishanneling, sei it Comité Dierennoodhulp moandei foar de Ried fan Steat. It komitee wol in ferbod op it misbrûken fan de hoanne by it jierlikse Kallemooifeest. Neffens it komitee is it yn striid mei de iepenbiere oarder dat in hoanne trije dagen lang yn in mand op achttjin meter hichte sit.