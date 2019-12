Fryske swimtalinten op jacht nei Nederlânske titels yn Wedstriid fan de Wike

In wichtich wykein foar jonge Fryske swimmers stiet foar de doar. Yn Eindhoven binne nammentlik Nederlânske titels te fertsjinjen foar swimmers tusken de tolve en sântjin jier. As it goed is, sjogge we dus de toppers fan de takomst yn aksje. Alle reden om dat NK te ferkiezen ta 'Wedstriid fan de Wike'.