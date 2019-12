Legere maksimumsnelheid jildt fan 16 maart ôf

De ferleging fan de maksimumsnelheid op sneldiken nei 100 kilometer yn 'e oere giet op 16 maart 2020 yn. Oant dy tiid wurde alle ferkearsboerden oanpast. Yn Fryslân giet it om (parten fan) de A6, A7, A31 en A32. Dêr is de maksimumsnelheid no noch 130.