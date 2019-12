Minderjierrigen kinne frij maklik oan alkohol komme

By supermerken en sliterijen moatte jongeren harren ID sjen litte en rinne se net mei drank de saak út, mar yn in drokke kroech bliuwt dat der wolris by. Ek komt it foar dat in âlder persoan de drank yn de supermerk keapet foar de jongere.

De Fryske gemeenten hawwe dizze 252 hotspots út dit ûndersyk no goed yn byld en kinne op basis dêrfan spesifike en effisjinte previnsje- en neilibbingsakaksjes opsette. Om sa op plakken dêr't dat it meast nedich it brûken fan alkohol ûnder minderjierrigen te ferminderjen. Ut ûndersyk docht nammentlik bliken dat jongerein minder - of net - drinkt yn in omjouwing dêr't gjin alkohol is.

Fan de 12- oant 17-jierrigen seit 38 persint oait alkohol dronken te hawwen. In fiifde part jout oan yn de lêste fjouwer wiken fiif of mear drankjes hân te hawwen en 15 persint seit yn de ôfrûne moanne dronken west te hawwen.