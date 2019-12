Gemeente Harns krijt gelyk: net allinnich Wopke Klaver mei hûzen bouwe

Net allinnich projektûntwikkelder Wopke Klaver mei nije hûzen bouwe yn Harns. Neffens Klaver hie hy mei de gemeente ôfpraat dat wenningbou allinnich mar yn it gebiet Ludinga plakfine mei, dat Klaver ûntwikkelet. De gemeente spruts dat lykwols tsjin, en de Hege Ried is it mei de gemeente iens.