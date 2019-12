Sportcast: "Cambuur moet gewoon kampioen worden"

De overwinning van Heerenveen was mooi, maar toch met name bijzaak. De wedstrijd stond namelijk in het teken van de ernstig zieke Chris de Wagt, jeugdtrainer bij Heerenveen. Bij onze analisten was er dan ook veel respect voor de manier waarop Heerenveen aandacht gaf aan De Wagt. De Wagt is onder andere oud-speler van SC Cambuur. Andor Faber vindt dat ook die club De Wagt een hart onder de riem zou moeten steken.

Voor Heerenveen begon de wedstrijd niet al te best: binnen 20 minuten stond Vitesse met 2-0 voor. Met name verdediger Ibrahim Dresevic maakte geen sterke indruk. Jan Vincent van Zuiden is dan ook nog wat gematigd over het centrale duo bij Heerenveen: "Botman vind ik een geweldenaar, maar Dresevic maakt op mij niet een onuitwisbare indruk."

Geert van Tuinen vindt het nog weleens wat 'te lief' bij Heerenveen: "Dat moet eruit en dan halen ze met twee vingers in de neus de play-offs."