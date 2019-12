Weststellingwerf krijt mooglik in 'takkerûte'

Op dit stuit kin snoeihout al wol fergees by de miljeustrjitte yn Wolvegea brocht wurde, mar neffens Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is dat benammen foar minsken sûnder auto of karre in beswier. Boppedat soe ophelje neffens de partij miljeufreonliker wêze, as wannear't ynwenners allegearre apart har snoeihout fuortbringe.

De partij wiist op oare gemeenten yn Fryslân, dy't ek al sa'n rûte hawwe, lykas De Fryske Marren.