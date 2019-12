Johan Frisokanaal by Starum krijt twaddehânsk stielen daamwand

Oannimmers brûke faak in tydlike daamwand en wolle dy nei ferrin fan tiid ferkeapje. "Sa kloppe de oannimmer mei dizze daamwand oan by ús as provinsje", fertelt de projektlieder. "Ek de 15 meter lange peallen yn it kanaal wolle wy op 'e nij brûke. Sa drage wy ús stientsje by oan recycling."

Ein desimber

It wurk oan de nije daam is ferline wike úteinset en duorret noch oant ein desimber. It giet al mei al om in stik fan sa'n 250 meter. Yn totaal hat de provinsje sa'n 200 kilometer oan wâlskanten yn behear rûnom yn de provinsje.