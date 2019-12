Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP

Wouda is 42 jier en wennet op 'e Jouwer. Hy is sûnt maaie lid fan it haadbestjoer, oant no ta yn de funksje fan algemien lid. Hy hat resintlik ek advisearre by de kar fan de nije deputearre, nei it fuortgean fan Johannes Kramer.

Wouda is tige ynnommen mei it nije team: "Der sit balâns yn, sawol kwa âldens, eftergrûn as man/frou ferhâlding."