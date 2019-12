FIDEO: Famylje Frieswijk by LDODK - DOS'46

De bern Frieswijk

Dit is Marloes Frieswijk, 23 jier en spiler by LDODK én Oranje. Se komt fan Wolvegea en spilet dit seizoen foar it earst foar LDODK.

Har jongste broer is Julian Frieswijk, krekt 20 jier en spiler yn Jong Oranje. Julian begjint oan syn twadde seizoen op'e Gordyk

De âldste broer is Pascal Frieswijk. Hy is 25 jier en ferhuze dit seizoen fan Blau Wyt Amsterdam nei DOS'46. Foar it earst treft hy no syn suske en broerke as tsjinstanners yn de kuorbal League.

Foar heit en mem Evert en Janny Frieswijk is it dus in beladen duel, dizze derby fan it Noarden....